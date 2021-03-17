146 млрд рублей от «Норникеля», полученные за эко-катастрофу, разделят на какую-то Сибирь

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что выплаченный «Норникелем» рекордный штраф после разлива топлива направят на экологию, сообщает Babr24.com .

Напомним, в начале февраля суд постановил взыскать с «Норильского никеля» штраф в размере 146,2 млрд рублей — за нанесенный вред от разлива топлива на Таймыре.

Накануне Абрамченко сообщила, что компания, принадлежащая олигарху Владимиру Потанину, уже выплатила штраф, и деньги направят на экологические проекты в «Сибирском макрорегионе».

По словам вице-премьера, такая сумма слишком велика, чтобы отдать ее только Норильску или даже Красноярскому краю. Поэтому при помощи миллиардов поправят экологию в более широком смысле.

«Что это за регион такой, Абрамченко не уточнила. В России 14 макрорегионов, включая Уральско-Сибирский и Южно-Сибирский. Красноярский край входит в Ангаро-Енисейский макрорегион. Вероятно, вице-премьер имела в виду Сибирский федеральный округ, или географическую Сибирь — всю территорию России восточнее Уральских гор», — отмечает издание.

Размер компенсации определяли экологи Росприроднадзора — они оценили ущерб водным объектам Таймыра в 147,8 млрд рублей.

Специалисты решили, что эти деньги необходимо направить на конкретные восстановительные мероприятия, чтобы нивелировать вред от разлившегося топлива.

Однако Госдума и правительство России по каким-то причинам решили, что миллиарды невозможно направить по прямому назначению, а следует «размазать» по Сибири.

Ранее в Генпрокуратуре решили, кто пойдет под суд за топливную аварию в Норильске.