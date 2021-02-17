Нашли крайних. В Генпрокуратуре решили, кто пойдет под суд за топливную аварию в Норильске

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительные заключения в отношении двух должностных лиц, которые обвиняются в халатности при ликвидации техногенной аварии с дизельным топливом в Норильске.

Как сообщает официальный сайт Генпрокуратуры РФ, под суд пойдут бывший заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска и сотрудник этого подразделения. Они обвиняются в преступлении по ст. 293 УК РФ («халатность»).

Напомним, экологическая катастрофа произошла 29 мая 2020 года в Норильске в результате аварии на резервуаре ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании» (входит в «Норникель»).

Всего разлив дизельного топлива составил более 21 тыс. тонн.

Вина должностных лиц заключается в том, что они, получив в тот же день информацию о произошедшем, в нарушение требований федерального законодательства и иных нормативных актов, регламентирующих порядок действий при наступлении чрезвычайной ситуации, своевременно не приняли мер, направленных на организацию аварийно-восстановительных и других неотложных работ с целью локализации разлива нефтепродуктов и минимизации их воздействия на окружающую среду. Неисполнение должностных обязанностей привело к существенному увеличению вреда, нанесенного окружающей среде, что повлекло нарушение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, а также охраняемых законом интересов общества и государства", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Впрочем, за произошедшую аварию, так или иначе, расплатились все.

Владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин заплатил рекордный экологический штраф в размере 146,2 млрд рублей. Такое решение принял Арбитражный суд Красноярского края, и олигарх не рискнул его оспаривать.

Александр Усс прибыл в Норильск на место разлива нефтепродуктов. krskstate.ru.

Мэр Норильска был отправлен в отставку губернатором Красноярского края Александром Уссом и приговорен к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты, пишут «Ведомости».

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