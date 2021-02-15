Четыре сибирских губернатора могут уйти в отставку до сентября 2021 года

В Сибири главы четырех регионов рискуют уйти в отставку в ближайшее время, пишет « Политсиб.ру » со ссылкой на Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.

Эксперты АПЭК уверены, что отставка угрожает губернатору Томской области Сергею Жвачкину, главе Хакасии Валентину Коновалову, губернатору Красноярского края Александру Уссу и главе Тувы Шолбану Кара-оолу.

«В регионах есть проблемы, которые расшатывают кресла под губернаторами», — отмечает издание.

В Красноярском крае Усса критиковали за лесные пожары летом 2019 года и разлив топлива в Норильске весной 2020 года. Также жители недовольны системой здравоохранения.

Примечательно, что ранее красноярцы неоднократно требовали отставки главы региона. К примеру, их возмутил отказ в помощи больным детям, тогда как за счет бюджета в регион приглашали звезд эстрады и кино на акцию «Сохраним лес».

В Хакасии возможную отставку Коновалова обсуждают с момента его избрания в 2018 году. В минус ему можно записать проблемы в здравоохранении и задержание и.о. вице-премьера республики Сергея Новикова.

Также накануне задержали помощника руководителя аппарата главы Хакасии Виктора Гаранина. Ему предъявили обвинение в подстрекательстве к получению взятки в особо крупном размере.

Кстати, в январе 2021 года внутриполитический блок Кремля провел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, на котором кремлевские чиновники перечислили лидеров и аутсайдеров по уровню доверия среди глав регионов.

В список аутсайдеров попали как раз Коновалов и Усс. Также в нем засветился глава Кемеровской области Сергей Цивилев, однако в прогнозы АПЭК он не попал.

Третьим в очереди на отставку, по мнению экспертов, стоит глава Тувы — Кара-оол занимает свой пост с 2007 года, а потому слухи об уходе всплывают довольно часто.

В сентябре 2021 года в республике пройдут выборы губернатора, однако пока не ясно, собирается ли глава вновь возглавить территорию.

К тому же ранее произошел небольшой скандал — глава Тувы заявил о намерении вернуть региону земли с целебной водой, которые в постсоветское время присоединили к Иркутской области и Красноярскому краю.

Томскому губернатору Жвачкину — четвертому в списке — могут не простить высокий уровень протестного голосования на выборах в гордуму в 2020 году.

Напомним, ЕР по числу депутатов потеряла абсолютное большинство — получила лишь 11 мандатов из 37, хотя в прежнем составе гордумы имела 21 мандат из 35.

Ранее сообщали, что депутатам Госдумы придется убедить жителей Сибири голосовать за «Единую Россию», поэтому в регионы отправят специальных кураторов.