Красноярский губернатор назвал бессмысленным тушение лесных пожаров в Сибири

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушение лесных пожаров на части территории Сибири может быть бессмысленным и опасным для людей, участвующих участие в ликвидации возгорания, сообщает RT.

По словам губенатора, есть зона контроля, «где пожар по определению не тушится», и зона охраны, где возгорания ликвидируются, отмечают РИА Новости.

Он рассказал, что зоной контроля считается в основном северная территория Сибири, где пожары возникают регулярно, чаще всего из-за грозовой активности. По словам Усса, «это было и 100, и 300, и 500 лет назад».

«Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно», — сказал глава региона.

Кроме того, он сообщил, что если в зону контроля направить огнеборцев, «тысячи человек», то при таком уровне задымления и удалённости люди подвергаются «бессмысленной опасности».

«Время подлёта туда — более трёх часов. Как их можно там спасти, если пойдёт верховой огонь?» — сказал он.

Напомним, в общей сложности площадь лесных пожаров в Сибири достигла 1,3 млн гектаров. Руководитель Greenpeace Григорий Куксин назвал пожары в Сибири и на Дальнем Востоке катастрофой планетарного масштаба

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