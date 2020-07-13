Росрыболовство оценит ущерб от ЧП в Норильске, а заодно узнает, какая рыба там живет

Росрыболовство приступило к оценке ущерба биоресурсам от разлива топлива в Красноярском крае, сообщает « Интерфакс-Россия ».

Напомним, в Норильске компания «Норникеля» 29 мая разлила 20 тыс. тонн топлива. Ущерб, нанесенный экологии, Росприроднадзор оценил в 148 млрд рублей — эта сумма эквивалентна 5% капитализации горно-металлургического гиганта.

Теперь ущерб водным биоресурсам детально оценит также специальная экспедиционная группа Росрыболовства.

«Экспедиция представлена двумя группами ученых. Первая будет работать непосредственно на реке Пясина и в зоне экологической катастрофы. Вторая на барже проследует до Карского моря», — разъяснили в ведомстве.

Ученые исследуют бассейн реки Пясина и ее течение до Карского моря, а также реку Далдыкан и ее притоки, где могут проходить миграционные пути и находиться естественные нерестилища хариуса. Кроме того, изучат состояние реки Амбарная.

Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов. greenpeace.ru

В Росрыболовстве отметили, что территория, подверженная загрязнению, находится в слабоизученном Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.

«Труднодоступность Таймыра для исследователей — основная причина малоизученности района в гидробиологическом отношении. Слабо изучен видовой состав рыб, которые характерны для озер полуострова. По результатам экспедиции будет составлен документ с информацией об ихтиофауне и состоянии промысла», — добавили в ведомстве.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков ранее сообщил, что доклад и расчет необходимо в августе представить президенту России.

Он также отметил, что для восстановления биоразнообразия водной системы после ЧП потребуется не менее 10 лет.

Накануне стало известно, что 12 июля компания «Норникеля» вновь нечаянно разлила топливо в Сибири.

Кроме того, еще на одну компанию бизнес-гиганта завели дело за сброс отходов в реку под Норильском.