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Жизнь

За сброс отходов в реку под Норильском завели дело на компанию «Норникеля»

В Норильске возбудили уголовное дело после сброса производственных отходов в реку Хараелах, пишет «Новая газета».

Слив промышленных отходов.
Слив промышленных отходов.
кадр из видео.

Напомним, 28 июня журналисты выяснили, что фабрика «Норникеля» сбрасывала в сибирскую тундру отходы с Талнахской обогатительной фабрики в Норильске.

Как пишет издание 1 июля, дело возбудили по факту нарушения правил охраны окружающей среды «при эксплуатации промышленного объекта — хвостохранилища для размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики».

Воду, загрязненную тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами, выливали в тундру, где она по ручьям уходила в реку, впадающую в озеро Пясино.

Стоит отметить, что накануне это озеро пострадало из-за разлива более 20 тыс. тонн дизельного топлива в результате инцидента на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (также «дочка» «Норникеля»).

После появления журналистов и активистов на месте сброса отходов, рабочие поспешно демонтировали трубы.

После на предприятии признали «грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики» и отстранили от работы нескольких сотрудников.

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