За сброс отходов в реку под Норильском завели дело на компанию «Норникеля»

Напомним, 28 июня журналисты выяснили, что фабрика «Норникеля» сбрасывала в сибирскую тундру отходы с Талнахской обогатительной фабрики в Норильске.
Как пишет издание 1 июля, дело возбудили по факту нарушения правил охраны окружающей среды «при эксплуатации промышленного объекта — хвостохранилища для размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики».
ВАЖНО: «Норникель» прямо сейчас сливает производственные отходы в озеро Пясино. Видео от 28 июня:https://t.co/13iJfwgUPS pic.twitter.com/yKfFEcWHFi— Новая Газета (@novaya_gazeta) June 28, 2020
Воду, загрязненную тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами, выливали в тундру, где она по ручьям уходила в реку, впадающую в озеро Пясино.
Стоит отметить, что накануне это озеро пострадало из-за разлива более 20 тыс. тонн дизельного топлива в результате инцидента на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (также «дочка» «Норникеля»).
После появления журналистов и активистов на месте сброса отходов, рабочие поспешно демонтировали трубы.
После на предприятии признали «грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики» и отстранили от работы нескольких сотрудников.