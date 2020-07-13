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Происшествия

Компания «Норникеля» вновь нечаянно разлила топливо в Сибири

В Красноярском крае выясняют обстоятельства разлива авиационного топлива, сообщает региональная прокуратура.

Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов.
Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов.
greenpeace.ru

Инцидент произошел в поселке Тухард — разлилось 44 тонны топлива. Об этом накануне рассказал «Норильсктрансгаз», входящий в компанию «Норникель».

«12 июля около 11.15 при перекачке топлива произошла разгерметизация трубопровода. По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонн топлива», — разъяснили в компании.

Также сообщили о внутреннем расследовании в связи с произошедшим. По данным «дочки» «Норникеля», угрозы жизни и здоровью людей на территории нет.

«К проверке привлечены специалисты контролирующих органов. В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды», — отметили в прокуратуре.

Напомним, 2 июня президент России Владимир Путин временно ввел режим ЧС федерального масштаба в Норильске, где компания «Норникеля» 29 мая разлила 20 тыс. тонн дизельного топлива. Ущерб, нанесенный экологии, Росприроднадзор оценил в 148 млрд рублей.

Ранее за сброс отходов в реку под Норильском завели дело еще на одну компанию «Норникеля».

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