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Жизнь

Очередных жителей Алтая вернули на родину из Таиланда и отправили по домам

Вечером 7 апреля в новосибирский аэропорт Толмачево прибыл чартерный рейс из Бангкока, которым прилетели из турпоездки и жители Алтайского края. Их планируется отправить домой.

В аэропорту.
В аэропорту.
СС0

Самолет из Бангкока со 198 пассажирами из Томской, Кемеровской областей и Алтайского края приземлился в Толмачево примерно в 19:00. Его встречали с ОМОНом, пишет НГС.

Часть из прибывших туристов поместят в обсервацию.

Власти регионов организуют специальные автобусные рейсы, которыми заберут своих жителей и развезут по домам. Все они должны самоизолироваться.

6 апреля в Алтайский край на автобусах из Новосибирска привезли прилетевших из Таиланда жителей края. Их встречали врачи, работники регионального управления Роспотребнадзора, краевого Центра гигиены и эпидемиологии и сотрудники правоохранительных органов.

Алтайский обсерватор, где имеют возможность самоизолироваться прибывшие, оборудовали на базе санатория «Сосновой бор». Для этого оборудовали отдельный корпус.

Ранее ТАСС писал, что в Новосибирский аэропорт из Таиланда должно прибыть суммарно от 2 до 3 тыс. человек из-за рубежа.

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