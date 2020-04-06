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Жизнь

В Алтайском крае встретили автобусы с туристами из Таиланда

В Алтайский край привезли жителей региона, которые 1 апреля прибыли в Новосибирск из Таиланда. Их встречали врачи, работники регионального управления Роспотребнадзора, краевого Центра гигиены и эпидемиологии и сотрудники правоохранительных органов.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Вечером 5 апреля автобусы с алтайскими туристами прибыли в обсерватор в Первомайском районе. Несколько человек по разным, в том числе семейным причинам, выразили желание остаться в новосибирском учреждении, сообщили в краевом оперативном штабе.

Алтайский обсерватор оборудовали на базе санатория «Сосновой бор». Прибывшие находятся в отдельном корпусе, отдыхающих там нет. Выходить на улицу нельзя, за этим следит полиция.

«Каждый номер имеет посуду, оборудован всем необходимым минимумом. Вся посуда после применения утилизируется. Автобусы, на которых прибыли туристы, дезинфицированы специалистами краевого Центра гигиены и эпидемиологии», — говорится в сообщении штаба.

Туристов из Новосибирска вывозили по их настойчивой просьбе, при этом соблюдались все меры безопасности.

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