Прилетевших из Таиланда туристов из Алтайского края оставят в Новосибирске

Жители Алтайского края, которые прилетели из Бангкока в Новосибирск, останутся у соседей на карантин. Об этом заявил оперштаб.

17 туристов из Алтайского края прилетели в Новосибирск 1 апреля. Все они останутся в обсерваторах города, подготовленных специально для профилактики коронавирусной инфекции.

«Для этого власти Новосибирска выделили оздоровительные центры „Обские зори“ и „Лунный камень“. На этих объектах обеспечено соблюдение противоэпидемического режима, они находятся под охраной», — говорится в сообщении штаба.

Под медицинским наблюдением отдыхающие проведут 14 дней.

По информации краевого Роспотребнадзора, на 2 апреля под меднаблюдением в Алтайском крае находятся 2 969 человек. Официально с коронавирусом в больнице лежат четыре человека.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции с 31 марта отменен авиарейс «Томск — Барнаул», с 1 апреля — «Барнаул — Томск».

«S7» и «Уральские авиалинии» сократили число рейсов сообщением «Барнаул — Москва». «КрасАвиа» отменила рейсы в Красноярск.