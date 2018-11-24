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Жизнь
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Очередной конфликт: Лидия Федосеева-Шукшина проиграла суд родной внучке

Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина проиграла в суде родной внучке Анне Трегубенко. Как утверждают ее адвокаты: внучка продала жилье бабушки за 7 млн рублей, а деньги присвоила себе.

Лидия Федосеева-Шукшина, актриса.
Лидия Федосеева-Шукшина, актриса.
Анна Зайкова

Недавно стало известно, что судьи встали на сторону Трегубенко. «Да, суд прошел не в пользу Лидии Николаевны. Но она не падает духом, хочет дальше продолжать спор. Будет подана апелляционная жалоба», — цитирует слова адвоката Шукшиной NewsRambler.

Конфликт возник после того, как несколько лет назад Лидия Федосеева-Шукшина приобрела в Санкт-Петербурге однокомнатную квартиру, обставила ее дорогой мебелью и останавливалась там, когда приезжала в город своего детства. Дарственную на жилье она оформила на старшую дочь Марии Шукшиной Анну.

Шукшину чуть удар не хватил, когда она узнала, что Анна уже продала недвижимость, сообщал в октябре телеканал НТВ.

Младшая дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга предполагает: Анна Трегубенко могла подсунуть бабушке какие угодно документы, ведь та даже не помнит, какие бумаги она подписывала.

Лидия Федосеева-Шукшина и Василий Шукшин с дочерьми Машей и Олей.
Лидия Федосеева-Шукшина и Василий Шукшин с дочерьми Машей и Олей.
открытые источники

Напомним, отпрыски знаменитого алтайского писателя и актера Василия Шушкина регулярно попадают в скандальные ситуации. Последний раз «засветился» внук Макар, которого подозревали в употреблении наркотиков и избиении своей возлюбленной.

Сама 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина тоже не отстает. На этой неделе стало известно, что она в пятый раз вышла замуж.

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