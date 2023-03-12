Очередную косулю заметили рядом с торговым центром в Бийске

Очевидцы отметили, что у животного разбита голова. Ее окружили бродячие собаки, и она в беспокойстве бегала между машинами.
Есть вероятность, что это та же самая косуля, которая 7 марта забежала во двор жилого дома и не могла выйти из-за высокого забора.
В комментариях отметили, что службы задействованы и ищут косулю. Ее должны поймать и выпустить на волю.
Это не первый случай, когда бийчане замечают бродячих диких животных на территории города. 6 марта по Зеленому клину беспечно гуляли две коровы. Они даже посетили мотосалон.