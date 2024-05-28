Московский театр кукол имени Сергея Образцова примет участие во Всероссийском фестивале театров кукол «Зазеркалье», который пройдет в Барнауле с 11 по 16 октября 2024 года. Об этом сообщает Минкультуры Алтайского края .

В рамках фестиваля театр покажет спектакль по произведению Шукшина «Жена мужа в Париж провожала». Постановка будет представлена дважды. Продажа билетов стартует с 1 июня.

При этом стоимость билетов на спектакли театра имени Образцова будет самой высокой среди участников «Зазеркалья» — более полутора тыс. рублей. Билеты на представления других кукольных театров будут стоить около 600–800 рублей.

На спектакль театра имени Образцова не допустят детей младшего возраста. Возрастное ограничение постановки — 16+, она предназначена для взрослой аудитории.

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