В рамках фестиваля театр покажет спектакль по произведению Шукшина «Жена мужа в Париж провожала». Постановка будет представлена дважды. Продажа билетов стартует с 1 июня.
При этом стоимость билетов на спектакли театра имени Образцова будет самой высокой среди участников «Зазеркалья» — более полутора тыс. рублей. Билеты на представления других кукольных театров будут стоить около 600–800 рублей.
На спектакль театра имени Образцова не допустят детей младшего возраста. Возрастное ограничение постановки — 16+, она предназначена для взрослой аудитории.
Ранее сообщалось, что зрители Алтайского края смогут посмотреть кемеровские мюзиклы не выезжая из региона.
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