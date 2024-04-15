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Жизнь

Зрители Алтайского края смогут посмотреть кемеровские мюзиклы не выезжая из региона

С 24 по 28 апреля зрители Алтайского музыкального театра получат уникальную возможность посмотреть спектакли Музыкального театра Кузбасса им. А. К. Боброва: «Служебный роман», «Летучий корабль», «Алые паруса» и «Собака на сене». Алтайские артисты, в свою очередь, тоже покажут четыре спектакля на кемеровской сцене.

Алые паруса. Музыкальный театр Кузбасса.
Алые паруса. Музыкальный театр Кузбасса.
Александр Бондаренко / Музыкальный театр Кузбасса

В Алтайском музыкальном театре взаимные гастроли откроются 24 апреля в 18:30 постановкой «Алые паруса». Это мюзикл молодого композитора Валерии Лесовской – прежде всего, для молодежной аудитории. В спектакле Музыкального театра Кузбасса история «Алых парусов» обретает новые выразительные возможности. Музыкальные характеристики образов главных героев еще больше подчеркивают их романтическое начало. В постановке много танцевальных номеров, которые не просто дают материалу разнообразие, но и становятся его частью.

Алые паруса. Музыкальный театр Кузбасса.
Алые паруса. Музыкальный театр Кузбасса.
Александр Бондаренко / Музыкальный театр Кузбасса
Алые паруса. Музыкальный театр Кузбасса.
Алые паруса. Музыкальный театр Кузбасса.
Александр Бондаренко / Музыкальный театр Кузбасса

25 и 26 апреля в 18:30 состоятся показы «Служебного романа». Знакомый всем сюжет фильма заиграет новыми красками, превратившись в мюзикл. Но главная мысль постановки останется – чудеса случаются даже на работе. В спектакле прозвучат много музыкальных хитов – лирические «Вполне обычные мечты» и «Одинокие ночи», динамичные и остроумные «Кастаньеты» и «Все ради карьеры!».

Служебный роман. Музыкальный театр Кузбасса.
Служебный роман. Музыкальный театр Кузбасса.
Александр Бондаренко / Музыкальный театр Кузбасса
Служебный роман. Музыкальный театр Кузбасса.
Служебный роман. Музыкальный театр Кузбасса.
Александр Бондаренко / Музыкальный театр Кузбасса
Служебный роман. Музыкальный театр Кузбасса.
Служебный роман. Музыкальный театр Кузбасса.
Александр Бондаренко / Музыкальный театр Кузбасса

27 апреля в 18:30 и 28 апреля в 17:00 алтайских зрителей ждет мюзикл-оперетта «Собака на сене» с оригинальными режиссерскими решениями. Хорошо знакомая зрителям по одноименному фильму история любви графини Дианы и ее секретаря Теодоро вновь оживает. Это рассказ о том, что толчком к симпатии может стать банальная ревность, и о том, что гордость и своенравие могут очаровать не меньше кротости и покорности. А еще это – искрометная комедия, которую так легко разобрать на цитаты.

Собака на сене. Музыкальный театр Кузбасса.
Собака на сене. Музыкальный театр Кузбасса.
Александр Бондаренко / Музыкальный театр Кузбасса
Собака на сене. Музыкальный театр Кузбасса.
Собака на сене. Музыкальный театр Кузбасса.
Александр Бондаренко / Музыкальный театр Кузбасса
Собака на сене. Музыкальный театр Кузбасса.
Собака на сене. Музыкальный театр Кузбасса.
Александр Бондаренко / Музыкальный театр Кузбасса

27 и 28 апреля в 11:00 утра кемеровские гости покажут детский мюзикл «Летучий корабль».

Летучий корабль. Музыкальный театр Кузбасса.
Летучий корабль. Музыкальный театр Кузбасса.
Александр Бондаренко / Музыкальный театр Кузбасса
Летучий корабль. Музыкальный театр Кузбасса.
Летучий корабль. Музыкальный театр Кузбасса.
Александр Бондаренко / Музыкальный театр Кузбасса

Алтайские же театр с 24 по 28 апреля привезет в Кемерово «Человека-амфибию», «Пиковую даму», «Любовь и голуби», а для детей — «Маугли».

И кузбасский, и алтайский театры участвуют в программе «Большие гастроли» — всероссийском гастрольно-концертном плане Минкульта. Его начали претворять в жизнь в 2014 году, чтобы сформировать единое культурное пространство и показать зрителям в разных уголках страны лучшие постановки российских и зарубежных театров. Организовываются концерты при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Алтайского края и учреждения «Росконцерт».

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