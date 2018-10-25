Один из пострадавших в смертельном ДТП с BMW X6 в Барнауле пришел в сознание

Один из мужчин, который пострадал в резонансном ДТП с участием BMW X6 в Барнауле, пришел в сознание, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили altapress.ru в региональном Минздраве.

По данным altapress.ru речь идет о Евгении Нагорневе, пассажире Renault. Пострадавший находится в отделении анестезиологии и реанимации на респираторной поддержке. Он в тяжелом, но стабильном состоянии.

Второй пострадавший, водитель Renault, по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Мужчине установили датчик для контроля внутричерепного давления.

Напомним, ДТП произошла 15 октября в 23:05 на пересечении проспекта Ленина с улицей Анатолия. Столкнулись BMW и Renault Scenic. В первом ехал водитель и пассажир, во втором — водитель и четыре пассажира, в том числе два ребенка.

В результате ДТП на месте погибла 5-летняя девочка. Женщина и ее 3-летняя дочь скончались от полученных травм уже больнице. Все погибшие в момент аварии были в Renault.

Александр Руденко, водитель BMW, полностью признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием и оказать материальную помощь пострадавшим.

Мужчину заключили под стражу на 2 месяца до 15 декабря. Статья, по которой он обвиняется, предусматривает до 9 лет лишения свободы.