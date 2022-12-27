27 декабря
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Жизнь

Один из самых богатых депутатов России погиб в Индии

Тело депутата Владимирского заксобрания Павла Антова нашли под окнами отеля в Индии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на NDTV.

Свеча.
Свеча.
CC0

Полиция Индии заявила, что депутат погиб, упав с третьего этажа отеля Odisha в районе Раягада.

Старший офицер заявил, что турист был в депрессии из-за смерти друга, Владимира Быденова. Он скончался в той же гостинице в четверг, 22 декабря. Его нашли без сознания в своем номере.

В 2018 году Антова признали богатейшим чиновником страны. За год он заработал десять млрд рублей.

Ранее в Подмосковье сын алтайского банкира погиб от падения снега с крыши.

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