Один в родах не воин. Кто такие доулы и как они в Барнауле помогают беременным

Доула — помощница женщины во время беременности, родов и в первые дни после рождения ребенка. Профессия эта появилась в 1960-х годах в Америке. В Барнауле доулы начали работать в 2015 году. Зачем нужны «духовные акушерки», сколько стоят их услуги и могут ли они принять роды, если «вдруг началось», — узнал altapress.ru

От своей истории — к другим

Беременность и роды — уникальный опыт для каждой женщины. Одни его отпускают, другие идут помогать будущим мамам. Так произошло с Викторией Козловой. В декрете девушка решила дополнить свое образование акушера-гинеколога сертификатом доулы. Обучение проходило онлайн на базе Московского института перинатальной поддержки. Курс занимал четыре месяца и стоил около 30 тыс. рублей.

Виктория Козлова,

акушер-гинеколог , доула:

Обучение состояло из нескольких блоков. Первый — теоретический, чтобы понимать происходящее. Ведь доулой может быть кто угодно: хоть инженер, хоть бухгалтер. Второй посвящен телесной помощи (например, там изучается специальный обезболивающий массаж). Третий — самый главный — о безоценочной эмоциональной поддержке, какую и должна оказывать доула. Не навязывать свое решение клиентке, а только помочь принять собственное: по поводу выбора роддома, использования эпидуральной анестезии, участия мужа.

Чтобы стать доулой, рожать не обязательно. За границей работать «духовным акушером» может и мужчина. Конечно, осознавать, что чувствует роженица на разных этапах, важно. Прийти к пониманию помогают во время обучения. Но и это не единственный вариант.

Доулы в Барнауле. Анна Зайкова.

«Чтобы узнать о чувствах женщины, можно просто спросить. Никто не отменял простой диалог между людьми», — говорит Виктория.

Задачи доулы разделяются на три группы. В основе каждой из них — помощь: информационная, бытовая и психологическая.

Обязанности «духовной акушерки» строго регламентированы этическим кодексом организаций — членов Европейской сети доул.

Что делают доулы: — обеспечивают эмоциональную и практическую поддержку родителям; — честно и открыто предоставляют информацию о своих навыках, опыте и профессиональных границах; — уважают частную жизнь клиентов и признают всю полученную информацию конфиденциальной. Доулы не производят медицинских манипуляций, не ставят диагнозов и не дают рекомендаций по лечению.

В этой же организации осваивала новую профессию и Наталья Олифиренко, в прошлом инженер, в настоящем — доула.

Доулы в Барнауле. Анна Зайкова.

Наталья Олифиренко,

доула:

Когда я сама стала мамой, поняла, что каждые роды — таинство, после которого жизнь меняется кардинально. Я стала читать истории других женщин, в том числе тех, кто рожал за границей. Там поддержки в родах гораздо больше, чем у нас. Мне захотелось помочь будущим мамам, чтобы для них процесс прошел более легко и естественно. И я решила учиться на доулу. На курсе огромное внимание уделялось умению слушать женщину, правильно использовать свою эмпатию. Думать в одном направлении с клиенткой.

Диплом или опыт

Эксперты утверждают: учиться на «духовную акушерку» не обязательно — особенно если есть медицинское образование, ведь его наличие автоматически ставит плюс в графе «доверие», когда будущая мама решает нанять помощницу.

Ольга Вавилова,

акушер , руководитель школы будущих мам , доула:

Сертификат нужен тому, кто далек от медицины. Гораздо важнее реальные медицинские знания и навыки. Скорее всего, человек при выборе специалиста захочет почитать отзывы о нем, познакомиться лично.

Доула Ольга Вавилова. Анна Зайкова.

Однако доула не имеет права совершать какие-либо медицинские манипуляции. Ее инструменты — информирование и допустимые методы помощи беременной, для которых не нужен диплом о медобразовании. Если роды начались неожиданно, доула может помочь женщине так же, как муж или мама, — только морально. Принимать роды она не имеет права.

Немедикаментозные способы помощи, разрешенные доуле: — обезболивающий массаж; — дыхательные и звуковые упражнения; — ароматерапия; — рефлексотерапия; — ребозотерапия (ребозо — специальный мексиканский шарф, используемый в том числе во время беременности и после родов).

Спикеры признаются: доулу часто нанимают женщины, подверженные тревоге. От возраста эта особенность не зависит. Помощнице необходимо отвечать на вопросы клиентки в любое время дня и ночи — это одна из причин, по которой будущая мама обращается не только к врачу.

Доулы в Барнауле. Анна Зайкова.

Виктория Козлова,

акушер-гинеколог , доула:

Доктор не всегда может уделить достаточно внимания женщине, чтобы удовлетворить ее информационный запрос полностью. Кроме того, врача не учат поддерживать. Он всегда чуть выше пациента. А доула находится на одном уровне с семьей. Половина функций «духовной акушерки» связана с бытом. Аккуратно встать, лечь, принять душ — со всем этим помогает доула.

От планирования до первого крика

Бывают случаи, когда женщине еще до беременности нужно то понимание, которое она находит именно у доулы.

Наталья Олифиренко,

доула:

У меня есть клиентка, которая только планирует забеременеть. Ей просто нужна моральная поддержка. Иногда она просит проверить какую-то информацию, высказать свое мнение.

Доулы в Барнауле. Анна Зайкова.

Но все же большинство барнаульских дам в положении нанимают помощницу именно для сопровождения в родах. В таком случае знакомство с наставницей происходит на 32−35-й неделе беременности.

Эксперты отмечают, что на таком сроке очень важно, чтобы сама роженица была готова к долгожданному процессу.

Например, все клиентки Ольги Вавиловой — ученицы ее школы для будущих мам, женщины, которые уже знают теорию.

Факт Средняя продолжительность родов 7−12 часов. Роды, которые длятся 18 и более часов, считаются затяжными.

Ольга Вавилова,

акушер , руководитель школы будущих мам , доула:

Если мне позвонит незнакомая женщина на сроке 38 недель и скажет: «Хочу с вами рожать», я, скорее всего, не смогу ее сопровождать. На этом сроке роды могут начаться в любой момент, и женщине уже нужно знать, как вести себя в это время. Кроме того, будущей маме и доуле лучше быть знакомыми заранее, хотя бы за месяц до того, как могут начаться роды, чтобы успеть найти общий язык. Ведь в процессе маме очень важно расслабиться и доверять помощнице.

Доула Ольга Вавилова. Анна Зайкова.

С минуты заключения договора мама и доула находятся на связи круглосуточно. В документе прописаны все права и обязанности «духовной акушерки», в том числе на случай форс-мажорных обстоятельств. Например, если доула не может приехать на роды, возвращает фиксированную часть суммы — около 8 тыс. рублей.

Полная стоимость услуг доулы в Барнауле составляет около 15 тыс. Для сравнения, в Москве сумма в разы больше — 50 тыс. рублей. Местные специалисты понимают, что в нашем регионе профессия еще совсем юна, поэтому не «заламывают» ценник.

Сейчас партнерские роды запрещены из-за пандемии. Будущей маме приходится идти в родзал в одиночку.

Психологи сходятся во мнении, что такие обстоятельства — большой стресс для многих женщин. Особенно для тех, кто впервые готовится стать мамой, или тех, у кого предыдущий опыт был травматичным.

Доулы в Барнауле. Анна Зайкова.

Папа тоже рожает

Елена Трусова,

психолог перинатального центра «Дар»:

Проводилось много исследований на тему партнерских родов. В паре процесс проходит быстрее, с меньшим количеством медицинских манипуляций, меньшим уровнем боли. Такие роды реже заканчиваются кесаревым сечением. Женщине не нужно контролировать происходящее — это делает муж, доула или психолог. Сопровождающий объясняет, на каком этапе находится роженица и что ей делать, помогает поменять положение, если нужно. Так женщина может погрузиться в процесс и расслабиться. Благополучные роды также уменьшают риск развития послеродовой депрессии.

Справка С послеродовой депрессией сталкивается каждая десятая женщина. Чаще всего заболевание проявляется в течение 12 недель после рождения ребенка.

Доулы в Барнауле. Анна Зайкова.

Барнаульские доулы отмечают: в последние годы мужчины не только не отказываются идти в родзал вместе с женой, но и сами хотят поддержать супругу в важный момент. К этому тоже подготавливает доула. Например, объясняет, как облегчить боль супруге с помощью воздействия на особые точки. Но самое важное — психологический настрой.

Наталья Олифиренко,

доула:

Папа — такой же участник процесса и член семьи. Бывают очень взволнованные мужчины, которые сильно переживают за жену и малыша. Тогда важно объяснить, что и как происходит, привести факты, результаты исследований, статистику. Мужчинам нужен научный подход. Когда вся информация «разложена по местам», будущий папа сможет сам успокоить супругу.

Доулы в Барнауле. Анна Зайкова.

Научить и оставить

После того как малыш появился на свет, доула находится с семьей от нескольких часов до двух недель, чтобы помочь новоиспеченным родителям не сойти с ума от счастья и изменений в жизни. Рассказывает, как правильно ухаживать за младенцем, отвечает на многочисленные вопросы.

Сопровождение в послеродовом периоде включено в пакет услуг помощницы. Есть «духовные акушерки», которые специализируются именно на восстановлении женщины после родов — для этого им нужно пройти дополнительное обучение.

Инвентарь для обучения грудному вскармливанию. Анна Зайкова.

От дома до роддома

Некоторые мамы, которые уже воспользовались услугами духовной акушерки, считают, что поддержку доулы не могут заменить ни муж, ни подруга.

Анжелика Кривошеина,

клиентка доулы: