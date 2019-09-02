Одну из лестниц в Нагорный парк Барнаула перед гололедом затянут резиной

Мэрия Барнаула ищет подрядчика, который сделает резиновое покрытие на лестнице, ведущей в Нагорный парк со стороны улицы Мамонтова, сообщает « Банкфакс » со ссылкой на сайт Госзакупок. Стартовая цена контракта — чуть менее 2,2 млн рублей.

Заказчиком выступает комитет по дорожному хозяйству Барнаула. Конкурсная комиссия определит подрядчика к середине сентября. У него будет 30 дней на выполнение работ.

Сейчас лестница, ведущая в парк со стороны города, покрыта плиткой, которая зимой становится невыносимо скользкой. Барнаульцы неоднократно жаловались на это в комментариях на информационных сайтах и в соцсетях. Лестница со стороны набережной покрыта специальным покрытием, которое частично нейтрализует эту проблему. По всей вероятности, этого же намерена добиться мэрия и на второй лестнице.

Лестница в Нагорный парк 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru

В конкурсной документации отсутствует техзадание. В данном пункте сказано, что оно будет заполнено по итогам аукциона. Ситуацию немного проясняет локальная смета, из которой следует, что плитку будут убирать и вывозить как мусор. Выбоины в полах заделают цементом, а на него приклеят противоскользящее резиновое покрытие черного цвета.

Реконструкция Нагорного парка была одним из главных проектов бывшего мэра Барнаула Сергея Дугина. В 2016 году, когда основные работы были закончены, он заявлял, что первая лестница «будет служить барнаульцам долгие годы», как и другие новые благоустроенные зоны. Вторую лестницу, ведущую от набережной, горожане смогли опробовать в начале 2018 года.