Огонь и вода. Что произошло в Алтайском крае 8 июня

- Сразу два масштабных лесных пожара бушуют в Алтайском крае — в Егорьевском и Тюменцевском районах. Огонь распространился уже на сотни га. Из Красноярского авиационного спасательного центра МЧС вылетел самолет-амфибия.
- В Алтайском крае и Республике Алтай началась вторая волна паводка. Всего 8 см осталось до опасного уровня воды в Катуни у Сросток, уровень Оби в Барнауле за сутки поднялся на 20 см, Бия и Телецкое выходят из берегов, а в Майминском районе Республики Алтай объявлен режим повышенной готовности.
- Из доклада Роспотребнадзора стало известно, что жители Алтайского края чаще, чем жители многих других регионов, болеют ВИЧ, туберкулезом и гепатитом. По профессиональным заболеваниям регион тоже «в топе».
- Жителей Алтайского края предупредили о непогоде 9 и 10 июня. Ожидаются грозы, ливни, град и усиление ветра до 25 м/с.
- Несмотря на то, что пляж в Барнауле официально откроют только 10 июня, он, конечно, уже «открыт» жителями города. Смотрите наш репортаж.
- Ровно 60 лет назад, 8 июня 1963 года, в Алтайском крае появились два новых заказника: Завьяловский и Мамонтовский. Посмотрите, чем они интересны и какие редкие животные и растения там встречаются.
- А 8 июня 1919 года родился музыкант и педагог Емельян Кац. Почитайте, как почти 70 лет назад талантливейший одессит перебрался в Барнаул, чтобы основать здесь школу скрипичного мастерства.
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