ВИЧ, гепатит, чума. Какие еще болезни встречаются на Алтае чаще, чем в других регионах

Туберкулез
Алтайский край занял девятое место по России по заболеваемости туберкулезом. В число наиболее неблагополучных, наряду с Алтаем, вошли еще четыре региона Сибирского федерального округа:
- Республика Тыва — 2 место по РФ;
- Кемеровская область — 4 место по РФ;
- Иркутская область — 7 место по РФ;
- Новосибирская область — 8 место по РФ;
- Алтайский край — 9 место по РФ.
ВИЧ-инфекция
По заболеваемость ВИЧ Алтайский край занял 13 место среди всех регионов РФ. Из Сибири в двадцатку регионов с самой высокой заболеваемостью вирусом иммунодефицита вошли все субъекты, кроме нацреспублик:
- Кузбасс — 1 место по РФ;
- Иркутская область — 2 место по РФ;
- Новосибирская область — 7 место по РФ;
- Красноярский край — 10 место по РФ;
- Алтайский край — 13 место по РФ;
- Томская область — 16 место по РФ;
- Омская область — 18 место по РФ.
В 2022 году ВИЧ-инфекция диагностировалась у россиян в возрасте 30-39 лет в 37,9% случаев; 40-49 лет — в 32,2%; 50-59 лет — в 11,8%; 20-29 лет — в 11,2%. Доля пожилых возросла, а молодежи в возрасте 15-20 лет снизилась до 0,8%.
Гепатит А
В 2022 году в России регистрировалось пять очагов групповой заболеваемости гепатитом А. Один из них фиксировался в Алтайском крае. Зато Республики Алтай и Тыва вошли в число 12 регионов, в которых за весь год не было зарегистрировано ни одного случая гепатита А.
Роспотребнадзор РФ:
Важное значение в профилактике гепатита А имеют санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на обеспечение населения доброкачественной водой.
В Алтайском же крае, равно как в Томской и Кемеровской областях, а также еще 12 субъектах РФ, целевые показатели федерального проекта «Чистая вода» не достигнуты.
Профессиональная заболеваемость
Показатели профессиональной заболеваемости за 2022 год в Алтайском и Красноярском краях превысили среднероссийский почти вдвое (в 1,8 раза). Если говорить о регионах Сибири, то превышение наблюдается также в Хакасии (в 9 раз), Кузбассе (в 7,4 раза) и Иркутской области (в 2,8 раза).
Чума
В 2022 году в Горно-Алтайском высокогорном очаге эпизоотия чумы зарегистрирована на территории Кош-Агачского района Республики Алтай на площади 83,7 кв. км, впервые выявлена эпизоотия на участке Вершина р. Уландрык.
Изолировано два штамма Y. pestis ssp. pestis. В ПЦР специфичные фрагменты ДНК Y. pestis детектированы в 32 пробах на площади 1282 кв. км. Напряженной также остается ситуация в Тувинском горном природном очаге.
Экономический ущерб, нанесенный туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и вирусным гепатитом С в 2022 году, составил не менее 430 млрд рублей с учетом прямых и косвенных затрат.