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Жизнь

«Огонь». Томенко фотографиями своей молодости порадовал жителей Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал в своем Instagram несколько фотографий из разных временных отрезков — от юности до зрелости, и рассказал, как планирует отпраздновать 50-летие.

Виктор Томенко в молодости. Губернатор Алтайского края.
Виктор Томенко в молодости. Губернатор Алтайского края.
instagram.com/gubernator_tomenko.

Напомним, 12 мая Виктору Томенко исполнилось 50 лет. Этот день губернатор проведет с семьей.

«В свой день рождения взял день в счет отпуска. Проведу его в кругу семьи. С супругой уже встретили дочь, сегодня утром позвонили наши родители. Спасибо, дорогие мои, что вы у нас есть! Приятно принимать поздравления от родных и друзей, многих из которых знаю очень давно. Искренне благодарен всем за добрые поздравления и теплые слова!» — написал губернатор.

Глава региона опубликовал фотографии из категории «ностальгия», на которых он в разном возрасте в кругу родных людей.

«С днем рождения, всего самого наилучшего вам!!! Вы классный, ваша семья — огонь», — отметили в комментариях.

Жители Алтайского края пожелали губернатору всех благ, а главное — здоровья, бодрости духа и неугасаемой энергии в нелегком поднятии непростого региона.

Кстати, по случаю юбилея Виктора Петровича altapress.ru поговорил с алтайскими и красноярскими политиками и экспертами, наблюдавшими за его карьерой в двух регионах. Советуем прочитать.

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