Минприроды дает добро. В Алтайском крае разрешили ездить в лес на фоне аномальной жары

«С сегодняшнего дня, с 13 мая, отменено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Но это лишь формальность. Риск гибели леса от огня все еще очень высок. Чуть больше, чем за месяц пожароопасного периода пострадало более 2,8 тысяч га лесного фонда, где теперь осталась выжженная земля, обугленные стволы деревьев, черные гнезда и лежбища диких животных», — сообщили в природном ведомстве.