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Жизнь

Минприроды дает добро. В Алтайском крае разрешили ездить в лес на фоне аномальной жары

В Алтайском крае с 13 мая отменили ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Об этом сообщили в краевом минприроды. Опасность все еще сохраняется, особенно в период аномальной жары, которая установилась в регионе, и штормового преупреждения.

Пожарные борются с возгоранием сухой травы.
Пожарные борются с возгоранием сухой травы.
22.mchs.gov.ru

«С сегодняшнего дня, с 13 мая, отменено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Но это лишь формальность. Риск гибели леса от огня все еще очень высок. Чуть больше, чем за месяц пожароопасного периода пострадало более 2,8 тысяч га лесного фонда, где теперь осталась выжженная земля, обугленные стволы деревьев, черные гнезда и лежбища диких животных», — сообщили в природном ведомстве.

При этом, по данным ежедневной сводки МЧС, 13 мая ТП РСЧС Алтайского края функционировали в особом противопожарном режиме, а сегодня, 14 мая, администрация Барнаула напомнила горожанам о действующем постановлении по этому поводу.

Постановления, отменяющего особый режим, правительство края не публиковало.

Однако в краевом минприроды сообщают, что теперь «дороги открыты».

«Но опасность гибели всего живого от огня — сохраняется. Радость от пребывания в живом лесу быстро сменяется ужасом, если ветер в 100 км в час начинает раздувать огонь в пожарище», — говорится в сообщении ведомства.

По данным синоптиков, в Алтайском крае с 14 по 17 мая на большей части территории сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).

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