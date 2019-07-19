Огромное дерево рухнуло на ломбард в Барнауле

Тополь упал на здание, перегородив проезд. Сильных повреждений по фото не видно, окна не задеты.
Дерево упал на ломбард.
«Инцидент Барнаул».
Как ранее писал altapress.ru, на 19 июля синоптики объявили штормовой прогноз: ожидается усиление ветра до 22 м/с. Спасатели советуют держаться подальше от слабо закрепленных конструкций.
Напомним, 30 апреля порывом ветра снесло торговый прилавок, который пролетел в нескольких метрах от людей и не задел горожан только по счастливой случайности
- При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении.
- Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
- Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.