Огромную очередь в рубцовский медцентр объяснили вахтовиками, туристами и свитой

Накануне жители Рубцовска пожаловались, что из-за огромной очереди несколько часов не могли попасть в медцентр, причем на платный прием.

В минздраве напомнили, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в крае приняли меры с целью предотвращения распространения инфекции.

«Помещение диагностического центра не позволяет вместить в себя всех пациентов с соблюдением социальной дистанции, поэтому было принято решение приглашать в здание по пять человек в регистратуру и по пять человек на забор анализа на ковид», — пояснили в ведомстве.

Что касается скопления людей на улице, то, как объяснили в минздраве, в городе просто стало больше народа.

«Скопление пациентов на улице произошло в связи с увеличением количества людей, приезжающих на работу вахтой, а также вернувшихся после отдыха из-за границы. Помимо этого, ведется прием пациентов консультационного центра, для которых организован отдельный вход», — отметили в министерстве.

Кроме того, добавили в минздраве, многие пациенты приходят в медцентр с многочисленным сопровождением: «Так, к сожалению, тоже образуется очередь».