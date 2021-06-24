Рубцовчане из-за огромной очереди несколько часов не могли попасть в медцентр

В Рубцовске пациенты клинико-диагностического центра пожаловались на очередь возле входа и длительное ожидание платного приема, сообщает « вРубцовске.ру ».

Пациенты медцентра отметили, что они пытались попасть на платный прием, а не на бесплатный

«Как нас унижают те, кому мы платим деньги», — возмутились рубцовчане.

По их словам, в клинику запускали по 2−3 человека в полчаса, поэтому стоять возле дверей пришлось несколько часов.

В качестве подтверждения недовольства пациенты медцентра сняли на видео, как возмущенные люди практически штурмуют двери.

«На девять часов талончик, можно зайти?» — выкрикнула из толпы женщина примерно в полдень и сразу же получила ответ, что «с талончиками в очереди стоят».

Судя по всему, в медцентре соблюдали ужесточенные антиковидные ограничения, чтобы снизить риск инфицирования. Впрочем, в очереди риск как раз таки повысился — но это уже другой вопрос.