Охотник за сокровищами нашел на дне озера кольцо Гитлера

На серебряном ювелирном изделии значится имя Гитлера, внутри — дата рождения 20 апреля 1889 год, а сверху выгравирован череп, сообщает телеканал «Звезда».
Охотник за сокровищами искал это кольцо больше 60 лет, которое было украдено вместе с коллекцией Гитлера.
Коллекционер в 1959 году погружался в озеро Топлиц вместе с друзьями и обнаружил 72 млн фунтов стерлингов в поддельной британской валюте, относящейся к нацистской эпохе.
Все свои находки Заунер хранит в открытом им частном музее, пишут «Известия».