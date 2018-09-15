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Охотник за сокровищами нашел на дне озера кольцо Гитлера

Коллекционер Герхард Заунер нашел кольцо Адольфа Гитлера на дне австрийского озера Топлиц, пишет The Daily Star.

Озеро. Водоем.
Озеро. Водоем.
СС0

На серебряном ювелирном изделии значится имя Гитлера, внутри — дата рождения 20 апреля 1889 год, а сверху выгравирован череп, сообщает телеканал «Звезда».

Охотник за сокровищами искал это кольцо больше 60 лет, которое было украдено вместе с коллекцией Гитлера.

Коллекционер в 1959 году погружался в озеро Топлиц вместе с друзьями и обнаружил 72 млн фунтов стерлингов в поддельной британской валюте, относящейся к нацистской эпохе.

Все свои находки Заунер хранит в открытом им частном музее, пишут «Известия».

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