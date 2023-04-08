Окна в инее и тот самый вращающийся круг. Какими нам запомнились автобусы-«гармошки», которые ходили по Барнаулу

- Первый сочлененный автобус Икарус-280 появился в Барнауле в 1982 году.
- Таких Икарусов было мало, но они перевозили больше людей в час-пик. Модель вмещала до 180 человек, хотя сидячих мест было только 35.
- В советские годы Икарус-280 ходил в Барнауле по маршруту № 6 «Старый базар-Докучаево».
- «Гармошка» получила свое название за характерный узел, соединяющий части автобуса. Транспорт достигал 18 метров, имел четыре двери. При этом автобус ехал плавно и почти не кренился.
- Икарусы были холодными. Зимой окна покрывались льдом и инеем изнутри. Печки не справлялись с обогревом салона, а изношенная «гармошка» нередко рвалась.
- По воспоминаниям барнаульцев, дети особенно любили кататься на вращающемся круге — внутри той самой «гармошки».
- Барнаул отказался от таких автобусов в первом десятилетии 2000-х. На смену муниципалитету пришли частные перевозчики, а они не хотели чинить огромные автобусы — выгоднее было купить маршрутку или ПАЗик.
- По данным на 2009 год, в Барнауле курсировала единственная «гармошка» модели Neoplan N4021.
- Полчища желтых «Газелей», пассажирский «десант» на обочинах и проезд за 9 рублей в Барнауле 2005-го вспоминаем здесь.