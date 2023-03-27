Около 130 пунктов временного размещения подготовили к весеннему паводку в Алтайском крае

В Алтайском крае начали противопаводковые мероприятия и уже подготовили около 130 пунктов временного размещения. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Подготовка к весеннему паводку на Алтае

На противопаводковые мероприятия власти региона выделили 8 млн рублей. При этом губернатор подчеркнул, что они берут во внимание дополнительные траты.

На данный момент в регионе работает 52 гидрологических поста, которые отслеживают уровень рек. Особенно это востребовано в 35 населенных пунктах, подверженных риску затопления.

Также организовали 128 пунктов временного размещения жителей.

«Все наши муниципалитеты подключены к работе по полной программе. Вывозят снег, чистят ливневые стоки и водоотводные каналы — в общем делают все необходимое для обеспечения безопасности жителей края», — заявил Томенко.

О том, когда на Алтае начнется паводок, и насколько он страшен — в материале altapress.ru.