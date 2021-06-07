Около сотни участков подтопило в барнаульском Затоне

Барнаульский микрорайон Затон живет в режиме повышенной готовности. 93 приусадебных участка залило водой, говорится в сообщении ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Паводковую ситуацию контролируют в круглосуточном режиме. Пока в центре внимания Затон — там дежурят спасатели и оперативные группы.

У Барнаула наблюдается медленная отрицательная динамика уровня воды, в реках Чарыш, Катунь и Бия наблюдается рост в основном из-за серьезных осадков в верховьях.

«Таким образом, подтопление пониженных участков местности, увеличение количества подтопленных приусадебных участков по-прежнему возможно», — подчеркнули в МЧС.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание в Затоне. По итогам работы он заявил: «Мы готовы к любому развитию ситуации».