7 июня
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Жизнь

Около сотни участков подтопило в барнаульском Затоне

Барнаульский микрорайон Затон живет в режиме повышенной готовности. 93 приусадебных участка залило водой, говорится в сообщении ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Паводок на Алтае.
Паводок на Алтае.
22.mchs.gov.ru

Паводковую ситуацию контролируют в круглосуточном режиме. Пока в центре внимания Затон — там дежурят спасатели и оперативные группы.

У Барнаула наблюдается медленная отрицательная динамика уровня воды, в реках Чарыш, Катунь и Бия наблюдается рост в основном из-за серьезных осадков в верховьях.

«Таким образом, подтопление пониженных участков местности, увеличение количества подтопленных приусадебных участков по-прежнему возможно», — подчеркнули в МЧС.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание в Затоне. По итогам работы он заявил: «Мы готовы к любому развитию ситуации».

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