Около 5 тыс. барнаульцев остались без горячей воды 7 августа

В Барнауле 7 августа временно ограничили горячую воду в нескольких районах города сообщает пресс-служба СГК в своем Telegram-канале.

Возле дома на ул. попова, 31 на теплосети М-41 возобновить подачу горячей воды планируют после демонтажа заглушек к 21:00.

Четыре заглушки установят в районе ул. Партизанской, 56 врежут байпасные линии для снабжения потребителей горячей водой на период ремонтных работ до полуночи.

На ул. Г. Исакова от дома №121 до дома №115 делают врезка временной обводной линии на внутриквартальной теплосети до 21:00.

Горячей воды 7 августа не будет по следующим адресам: