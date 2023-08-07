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Жизнь

Около 5 тыс. барнаульцев остались без горячей воды 7 августа

В Барнауле 7 августа временно ограничили горячую воду в нескольких районах города сообщает пресс-служба СГК в своем Telegram-канале.

Чайник, горячая вода.
Чайник, горячая вода.
CC0

Возле дома на ул. попова, 31 на теплосети М-41 возобновить подачу горячей воды планируют после демонтажа заглушек к 21:00.

Четыре заглушки установят в районе ул. Партизанской, 56 врежут байпасные линии для снабжения потребителей горячей водой на период ремонтных работ до полуночи.

На ул. Г. Исакова от дома №121 до дома №115 делают врезка временной обводной линии на внутриквартальной теплосети до 21:00.

Горячей воды 7 августа не будет по следующим адресам:

  • Юрина, 208, 206а/2, 208в, 206к, 206г, 208б, 206е, 208е, 206/2, 206а/1, 208а, 206б, 210, 210а;
  • Попова, 37;
  • Пролетарская, 65, 61, 56, 24б, 25б, 62, 59, 67, 48, 53, 55, 12а, 22, 27, 47, 65, 60а, 15, 25а, 50;
  • Анатолия, 60, 6, 64, 20, 35а, 62, 68/26;
  • Интернациональная, 48, 18, 4а, 34, 11, 46, 54, 62, 23, 49, 56, 25, 17а, 22а, 26, 45, 16;
  • Комсомольский, 45а, 35, 40, 50а;
  • Партизанская, 71, 69, 55, 44, 61;
  • Некрасова, 12, 18а, 18б, 13;
  • Максима Горького, 45, 43, 38а, 44;
  • Ленина, 30, 24;
  • Никитина, 40;
  • Коммунаров, 120в, 122а, 122б, 124в, 124а, 125а, 126а, 127а, 120б/1, 120б/2, 120б/3;
  • А. Петрова, 63, 65, 67, 69, 69б, 105, 107, 106, 106а, 108, 108а, 110, 110а, 112, 114, 116, 118, 118а;
  • Советской Армии, 54а, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 52, 58а, 64а, 60а;
  • Микронная, 137, 137а;
  • Матросова, 216, 193, 195, 195а;
  • Дорожная, 124;
  • 1-й Вагонный, 8;
  • Исакова, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 113а, 113е, 115, 115а, 117, 119, 121;
  • Телефонная, 46, 48, 50, 50а, 50б, 52, 54;
  • Северо-Западная, 173, 175, 177, 179, 161, 163, 165, 167, 169а, 169б, 171, 173а.
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