Пивной капкан: как спасти урожай в огороде от слизней-обжор

Слизни — маленькие скользкие обжоры, которые с радостью съедят весь ваш урожай. Как бороться со слизнями в саду и на дачном участке — в нашем материале.

5 проверенных способов борьбы со слизнями

1. Кукурузная мука — это смертельное лакомство для слизней, применяется как эффективное средство против различных вредителей. Муку пересыпают в банку и укладывают на бок. С утра собирают мертвых улиток и слизняков, которых убирают подальше с огорода.

2. Опыливание растений смесью древесной золы (0,5л банка), поваренной соли и молотого перца (черный или красный) по 2 ст.л. Перец можно заменить горчицей. Опыливание проводят через марлевый мешочек, с повторением через 7 дней.

3. Опрыскивайте растения раствором поваренной соли (0,5 гр/10 л воды).

Соль , еда. СС0

4. Эффективно также опрыскивание мест большого скопления слизней раствором нашатырного спирта (4−6 ст. ложек) на ведро воды. Опрыскивание повторяют через неделю с учетом рождения молодых слизней.

5. Против слизней можно использовать соду, лучше не пищевую, а кальцинированную. Сухим порошком густо посыпают скопления слизней. Под воздействием соды голые моллюски погибают за считанные минуты.

Пивная приманка для слизней

Молююски днем прячутся в тени, поэтому для отлова понадобятся ловушки. Например, пиво.

Возьмите одноразовые стаканчики и вкопайте их в нескольких местах на грядке так, чтобы края стаканчика не возвышались над уровнем почвы.

Пиво. Открытые источники.

Влейте в каждый стаканчик немного пива. Слизни очень любят этот хмельной напиток, однако для них он губителен.

Поставьте ловушку ближе к вечеру. К утру вредители уже погибнут.

Как избавиться от слизней на капусте

Капуста — самое любимое лакомство наземных мюллюсков. Причем, они совсем не привередливы в выборе и с радостью съедят любую капусту: пекинскую, брокколи, цветную, брюссельскую и белокочанную.

Как предотвратить появление слизней на капусте:

Не высаживайте растения слишком близко друг к другу. Оптимальное расстояние между саженцами — 50×50 см;

Регулярно уничтожайте растительный мусор в огороде и саду: слизни любят тенистые места и днем прячутся в кучах садового хлама;

Систематически скашивайте траву и избавляйтесь от сорняков — это также отличное укрытие для вредных моллюсков.

Капуста , овощи , продукты. СС0

Если мюллюски все-таки завелись, обрабатывайте посадки проверенными средствами: Брос, Гроза-3, Слизнеед, СтопУлит, Феррамол, Хищник и др.

Препараты от слизней представляют собой гранулы, которые распределяют по поверхности грунта.