Октябрьская погода на Алтае обновила рекорды

По словам синоптика, 29 октября сибирские регионы располагались в теплом секторе циклона, который дал выброс тепла из районов Казахстана.
«На метеостанции Яйлю в Республике Алтай температура в этот день достигла 19,4 градуса тепла, прежний рекорд этого дня составлял 13 градусов — 88 лет назад», — сказал Ягудин.
В этот же день в Алтайском крае на метеостанции в Рубцовске температура достигла +15,9 градусов, что выше рекорда почти 30-летней давности.
Ранее altapress.ru писал, какая погода будет в Алтайском крае в ноябре.