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Жизнь

Октябрьская погода на Алтае обновила рекорды

В Алтайском крае и Республике Алтай погода поставила новые рекорды. Температура в конце октября оказалась выше, чем рекордные значения, отмеченные десятки лет назад. Об этом порталу Sibnet.ru сказал пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

В барнаульском дендрарии
В барнаульском дендрарии
Анна Зайкова

По словам синоптика, 29 октября сибирские регионы располагались в теплом секторе циклона, который дал выброс тепла из районов Казахстана.

«На метеостанции Яйлю в Республике Алтай температура в этот день достигла 19,4 градуса тепла, прежний рекорд этого дня составлял 13 градусов — 88 лет назад», — сказал Ягудин.

В этот же день в Алтайском крае на метеостанции в Рубцовске температура достигла +15,9 градусов, что выше рекорда почти 30-летней давности.

Ранее altapress.ru писал, какая погода будет в Алтайском крае в ноябре.

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