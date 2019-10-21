Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в ноябре

Ноябрь в большинстве регионов России ожидается теплее, чем обычно. Однако в Алтайском крае, судя по предварительным данным синоптиков, последний месяц осени пройдет в пределах многолетней нормы, свойственной нашим широтам.

Согласно вероятностному прогнозу температурного режима на отопительный период 2019—2020, который дал Росгидромет, Алтай находится в поясе, где не ожидается существенных отклонений от устоявшихся погодных условий.

При этом следует отметить, что средняя месячная температура в ноябре для Барнаула равна -6,8 градуса.

В то же время, в самом конце октября в Алтайском крае ожидается непродолжительное потепление. Поэтому, не исключено, что в последний осенний месяц регион войдет благоприятных погодных условиях.

Какая погода будет в других регионах России?

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2019/2020. meteorf.ru.

Изначально Росгидромет исходил из того, что средняя месячная температура воздуха в ноябре будет выше нормы на севере Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Позже заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что ноябрь выдастся теплым в большинстве регионов России.

В то же время синоптик отметила, что в некоторых субъектах страны, наоборот, температуры прогнозируются ниже, чем обычно. В их числе — Краснодарский край, южная часть Крыма, Иркутская область и Забайкальский край.

В этих регионах, согласно предварительной информации, будет примерно на один градус холоднее нормы.