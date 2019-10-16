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17 октября
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Жизнь

Синоптики рассказали, какая погода будет в ноябре

Ноябрь выдастся теплым в большинстве регионов России, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Листья на снегу.
Листья на снегу.
СС0

Как передает ТАСС, синоптик отметила, что температура выше нормы прогнозируется в большинстве субъектов РФ. При этом в Краснодарском крае, южной части Крыма, Иркутской области и Забайкалье, напротив, будет холоднее, чем обычно.

«Примерно на один градус ниже нормы. Относительно прохладная погода для этих территорий», — сказала Людмила Паршина.

Также она подчеркнула, что данный прогноз является предварительным, а его вероятность составляет около 70%.

Ранее altapress.ru сообщал, что в Алтайском крае и Республике Алтай в октябре обновился многолетний температурный рекорд.

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