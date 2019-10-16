Синоптики рассказали, какая погода будет в ноябре

Как передает ТАСС, синоптик отметила, что температура выше нормы прогнозируется в большинстве субъектов РФ. При этом в Краснодарском крае, южной части Крыма, Иркутской области и Забайкалье, напротив, будет холоднее, чем обычно.

«Примерно на один градус ниже нормы. Относительно прохладная погода для этих территорий», — сказала Людмила Паршина.

Также она подчеркнула, что данный прогноз является предварительным, а его вероятность составляет около 70%.

Ранее altapress.ru сообщал, что в Алтайском крае и Республике Алтай в октябре обновился многолетний температурный рекорд.