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11 октября во всем мире могут начаться сбои в работе интернета

После 11 октября многие сайты будут открываться очень медленно, а часть интернет-ресурсов может оказаться недоступной. Об этом предупредили в организации ICANN, которая занимается управлением адресным пространством интернета, пишет «РГ».

Клавиатура компьютера.
Клавиатура компьютера.
CC0

Дело в том, что 11 октября 2018 года впервые в истории заменят ключи шифрования. Это элемент системы защиты от хакеров, которая отвечает за то, чтобы пользователь попадал на нужный сайт, а не на подделку, созданную злоумышленниками для кражи информации.

В компании ICANN планировали менять ключи шифрования либо при дискредитации, либо раз в пять лет, пишет banki.ru. Но проблем с безопасностью не возникало, и замену назначили на 11 октября 2018.

Из-за перестройки всей системы и могут возникнуть проблемы с перенаправлением, что вызовет либо задержку в ожидании ответа, либо вообще временно заблокирует доступ к нужному ресурсу.

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