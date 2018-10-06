Times: российские интернет-тролли пытались манипулировать британскими подростками

Российские интернет-тролли устроили в социальных сетях кампанию по дезинформации, нацеленную на британских подростков. Об этом сообщило издание The Times.

Американские исследователи сообщили изданию, что создатели фейковых учетных записей позиционировали себя как «поклонников Гарри Поттера» или использовали образы знаменитостей (например, актрисы Эммы Уотсон.

Помимо этого тысячи молодых британцев, согласно исследованию американских специалистов, были вовлечены в кампанию по дезинформации при помощи «финансируемого Кремлем» YouTube-канала, который описывался как «Блю Питер русской пропаганды». Автор этого канала, по информации газеты, «пытался создать путаницу» относительно отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает РБК.

В полной же мере масштабы российской кампании, как указывает издание, могут быть раскрыты только после того, как эксперты проанализируют более трех миллионов твитов и других сообщений в социальных сетях, которые собрали американские исследователи. Результаты этого анализа, по данным Times, могут быть обнародованы уже 6 октября.

«То, что они делают, — это политическая война в промышленно развитых масштабах, и она нацелена на всю западную демократию», — прокомментировал действия интернет-троллей сотрудник Университета Клемсона в Южной Каролине Даррен Линвилл.