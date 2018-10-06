Пентагон заподозрили в разработке биологического оружия

В статье отмечается, что программа по использованию насекомых, которая ведется при поддержке Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA), не имеет большого прикладного значения для сельского хозяйства. Однако это может быть попыткой создания биологических агентов для распространения вирусов — это прямое нарушением Конвенции о биологическом оружии, пишет «Интерфакс».
Программа «Насекомые-союзники» заявлена как возможность мгновенного горизонтального редактирования хромосом растений, которое не требует наследования нового признака, как в вертикальном. По данным Independent, на программу потратили около 27 млн долларов.