Пентагон заподозрили в разработке биологического оружия

Ученые заподозрили Пентагон в том, что амерканское военное ведомство использует насекомых для распространения генетически модифицированных вирусов. Об этом сообщил журнал Science.

В статье отмечается, что программа по использованию насекомых, которая ведется при поддержке Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA), не имеет большого прикладного значения для сельского хозяйства. Однако это может быть попыткой создания биологических агентов для распространения вирусов — это прямое нарушением Конвенции о биологическом оружии, пишет «Интерфакс».

Программа «Насекомые-союзники» заявлена как возможность мгновенного горизонтального редактирования хромосом растений, которое не требует наследования нового признака, как в вертикальном. По данным Independent, на программу потратили около 27 млн долларов.