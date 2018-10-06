Читайте нас в соцсетях
6 октября 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Политика
22

Пентагон заподозрили в разработке биологического оружия

Ученые заподозрили Пентагон в том, что амерканское военное ведомство использует насекомых для распространения генетически модифицированных вирусов. Об этом сообщил журнал Science.

Вашингтон, США.
Вашингтон, США.
www.americancities.ru

В статье отмечается, что программа по использованию насекомых, которая ведется при поддержке Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA), не имеет большого прикладного значения для сельского хозяйства. Однако это может быть попыткой создания биологических агентов для распространения вирусов — это прямое нарушением Конвенции о биологическом оружии, пишет «Интерфакс».

Программа «Насекомые-союзники» заявлена как возможность мгновенного горизонтального редактирования хромосом растений, которое не требует наследования нового признака, как в вертикальном. По данным Independent, на программу потратили около 27 млн долларов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка