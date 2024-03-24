24 марта
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Жизнь

Окупился за полгода, но оброс гаражами. Что стало с Барнаульским кожевенным заводом — исторический фоторепортаж

Фотограф Марина Селезнева поделилась снимками руин бывшего кожевенного завода в Барнауле. Фоторепортаж был сделан в 2010-м, спустя год после окончательного разрушения зданий. Altapress.ru рассказывает, что было известно об этом памятнике архитектуры.

Барнаульский кожевенный завод в 2010 году.
Барнаульский кожевенный завод в 2010 году.
Марина Селезнева, vk.com/ostanovka_mgnovenia

◆ Кожевенный завод начал работать в 1840 году, тогда его хозяйкой была купчиха Перецкая. Спустя почти 50 лет владельцем стал барнаульский купец Петр Сухов.

◆ В 1917-м алтайский Союз кооперативов выкупил у Сухова завод за 163 тысячи рублей. Через полгода сделка окупилась, кожзавод принес новому владельцу 185 тысяч рублей прибыли.

◆ Свой финальный облик завод приобрел в 1918-1919 годах — когда из кирпича построили главное здание.

◆ Сапожниками на заводе работали исключительно пленные чехословаки. Для них построили отдельное жилье на берегу Оби.

◆ Завод охраняли основательно: ночью на территорию выпускали огромных польских овчарок, которые признавали только сторожа.

◆ В 1950-х заводу принадлежали жилые дома, бараки, общежитие с печным отоплением, баня, собственное подсобное хозяйство и деревянный дом отдыха. Это было полноценное технологичное производство с инфраструктурой.

Барнаульский кожевенный завод в 2010 году.
Барнаульский кожевенный завод в 2010 году.
Марина Селезнева, vk.com/ostanovka_mgnovenia

◆ В 1994 году АКЗС признало кожевенный завод памятником промышленной архитектуры конца ХIХ-начала ХХ. К тому моменту ему уже нужна была реконструкция.

◆ Спустя 7 лет предприятие объявили банкротом. Его пытались перепродать с условием, что новый собственник займется благоустройством территорий и ремонтом помещений. Но к 2010-му завод стал еще одной «заброшкой». А потом вокруг него выросли гаражи.

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