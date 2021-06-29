29 июня 16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Олень напал на женщину в цирке в Барнауле

В Барнауле во время циркового представления олень напал на ассистентку дрессировщика, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Олень напал на ассистентку дрессировщика. Барнаул.
Олень напал на ассистентку дрессировщика. Барнаул.
кадр из видео.

«Копытный имел намерение забодать женщину. Но его вовремя оттащили сотрудники цирка. Обошлось», — сообщили очевидцы.


После показали акробатический номер с участием леопарда — котик зацепился лапами за реквизит и его отправили на приличную высоту качаться под куполом.

Пятнистому хищнику ничего не оставалось, кроме как крепко держаться и ожидать, когда его спустят.

«В цирке нет никакого ограждения. А из средств безопасности — привязанная к леопарду веревка», — отметили в паблике.


Ранее голодных диких оленей на Ямале заподозрили в похищении домашних животных.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость