Олень «отнял» у охотника ружье и, поразив товарищей, скрылся в лесу с карабином 22-го калибра

В Чехии полиция разыскивает «вооруженного» оленя, который отнял у охотника ружье и убежал в лесную чащу, сообщает РИА «Новости» .

Сотрудник краевого управления полиции Милан Байцура сообщил, что инцидент произошел в лесах Южной Чехии.

По его словам, во время охоты собаки, видимо, напугали оленя, и он в панике выскочил из кустов прямо на одного из охотников.

«Пробегая мимо охотника, олень рогами нечаянно зацепил его за левый рукав куртки, порвал ее и одновременно сбил с плеча на свой рог ружье, после чего скрылся в лесной чаще», — рассказал полицейский.

При этом спустя пару минут олень с ружьем на рогах пронесся мимо товарищей охотника, чем сильно удивил их.

Речь идет о карабине 22-го калибра. Полиция, лесники и охотники продолжают его поиски, чтобы оружие не попало в ненадлежащие руки.

«Однако пока вооруженный олень благополучно скрывается где-то в лесах», — отметил поручик Байцура.

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