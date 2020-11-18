Рыбак четыре раза выстрелил в шевелящиеся кусты, перепутав родственника с медведем

Инцидент произошел в августе 2020 года, когда трое жителей села Снежное отправились на рыбалку.

«Ночью, собирая дрова для разведения костра, подсудимый услышал в кустах шум. Приняв это за медведя он произвел в указанном направлении четыре выстрела дробью из находившегося при нем охотничьего ружья», — рассказали в ведомстве.