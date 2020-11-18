Рыбак четыре раза выстрелил в шевелящиеся кусты, перепутав родственника с медведем

Инцидент произошел в августе 2020 года, когда трое жителей села Снежное отправились на рыбалку.
«Ночью, собирая дрова для разведения костра, подсудимый услышал в кустах шум. Приняв это за медведя он произвел в указанном направлении четыре выстрела дробью из находившегося при нем охотничьего ружья», — рассказали в ведомстве.
В кустах мужчина нашел своего родственника — от огнестрельных ранений рыбак скончался на месте происшествия.
Суд учел обстоятельства преступления и назначил мужчине 1,5 года исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в доход государства.
Ранее бывший мэр перепутал жену со свиньей и застрелил ее из ружья, когда женщина копалась на грядках.