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Жизнь

Рыбак четыре раза выстрелил в шевелящиеся кусты, перепутав родственника с медведем

На Чукотке весьма гуманное наказание получил местный житель, который по неосторожности убил в лесу родственника, сообщает региональная прокуратура.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Инцидент произошел в августе 2020 года, когда трое жителей села Снежное отправились на рыбалку.

«Ночью, собирая дрова для разведения костра, подсудимый услышал в кустах шум. Приняв это за медведя он произвел в указанном направлении четыре выстрела дробью из находившегося при нем охотничьего ружья», — рассказали в ведомстве.

В кустах мужчина нашел своего родственника — от огнестрельных ранений рыбак скончался на месте происшествия.

Суд учел обстоятельства преступления и назначил мужчине 1,5 года исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в доход государства.

Ранее бывший мэр перепутал жену со свиньей и застрелил ее из ружья, когда женщина копалась на грядках.

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