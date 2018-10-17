«Мне очень больно»: Ольга Бузова откровенно рассказала об отношении к победителю своего шоу

Телеведущая рассказала, что происходящее на съемочной площадке не было для нее обычным «шоу». Ольга Бузова призналась, что попала под влияние Дениса Лебедева, потому что видела его «сквозь призму своей влюбленности». Она долго не могла поверить болезненной информации о своем избраннике:

Начали всплывать факты обмана и лжи, на которые я пыталась не обращать внимания, думая что это наговоры от сплетников! Но вскоре начали появляться уже прямые доказательства этого всего… Мне бы очень хотелось не комментировать то, что оказалось страшной реальностью, но у меня просто нет права на это молчание!