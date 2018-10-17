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«Мне очень больно»: Ольга Бузова откровенно рассказала об отношении к победителю своего шоу

Ольгу Бузова в instagram рассказала подписчикам о том, как сложились ее отношения с победителем шоу «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым. Она подтвердила информацию об их расставании. Телеведущая рассказала, что узнала много нового о своем избраннике, и от этой информации ей «очень больно».

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
предоставлено пресс-службой ТНТ4

Телеведущая рассказала, что происходящее на съемочной площадке не было для нее обычным «шоу». Ольга Бузова призналась, что попала под влияние Дениса Лебедева, потому что видела его «сквозь призму своей влюбленности». Она долго не могла поверить болезненной информации о своем избраннике:

Начали всплывать факты обмана и лжи, на которые я пыталась не обращать внимания, думая что это наговоры от сплетников! Но вскоре начали появляться уже прямые доказательства этого всего… Мне бы очень хотелось не комментировать то, что оказалось страшной реальностью, но у меня просто нет права на это молчание!

Телеведущая пишет, что не сможет быть вместе с Денисом Лебедевым. У них состоялся сложный разговор, и победитель шоу подтвердил «все факты этих ужасающих переписок».

«Я никогда не смогу простить и принять его разгульный образ жизни, оправдать избиение женщины, измену и употребление запрещённых препаратов!» — написала Ольга Бузова.

Свое обращение к подписчикам популярная телеведущая завершила довольно бодро: она заявила, что будет двигаться дальше, и попросила поклонников не повторять ее ошибок.

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