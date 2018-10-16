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Жизнь
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Бузова бросила победителя своего свадебного шоу на ТНТ

После окончания телепроекта «Замуж за Бузову» и страстного поцелуя с победителем Денисом Лебедевым телеведущая и бизнесмен расстались, пишет «Комсомольская правда».

Ольга Бузова на церемонии награждения премией "Муз-ТВ".
Ольга Бузова на церемонии награждения премией "Муз-ТВ".
www.instagram.com/buzova86

Лебедев поклялся во всем помогать Ольге. «Буду радовать ее всю жизнь. Хочу смотреть на Олю, когда она засыпает и просыпается, помогать во всем…» — сказал он. Бузова тоже эмоционально комментировала происходящее. Но после шоу пара рассталась.

Шоу «Замуж за Бузову» стало громкой премьерой на ТНТ, привлекла рекламу и большую аудиторию. Несмотря на эмоции, слезы и восторги никаких любовных отношений между 32-летней телеведущей и 33-летним бизнесменом не сложилось.

«Денис общался с Ольгой. Но это дружеские отношения, а не любовные. Их ничего серьезного не связывает после съемок, кроме пары случайных встреч. Бузовой эти отношения оказались не нужны. Но, вроде бы, Ольга собиралась снять Дениса в клипе на одну из своих песен», — рассказала изданию знакомая бизнесмена Лебедева из Суздаля.

Инстаграм полон сообщений о том, что Лебедев продолжает разгульную жизнь холостяка.

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