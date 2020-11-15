Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева снова оскандалилась на популярном ледовом шоу

Российский хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух поссорился с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой в новом выпуске шоу «Ледниковый период» из-за оценок пары Тодоренко и Костомарова, сообщает Nevasport.

В выпуске, посвященном советскому и российскому кино, Тодоренко и Костомаров разыграли на льду сцену из фильма «Сибирский цирюльник».

За технику программы фигуристу и певице все судьи выпуска поставили оценку 6,0, а за артистизм Елена Исинбаева единственной из судей поставила 5,9. После этого Тодоренко расплакалась.

Такие эмоции вызвали словесную перепалку Авербуха и Исинбаевой: спортсменка была недовольна тем, что из номера нельзя было понять сюжетную канву, а все особенности надо было объяснять словами.

Елена Исинбаева. instagram.com/isinbaevayelena/.

Авербух спросил, смотрела ли Исинбаева фильм «Сибирский цирюльник», та ответила, что да, но эту сцену не помнит.

Надо сказать, что Исинбаева уже не первый раз попадает под шквал критики со стороны коллег по шоу и зрителей. Ранее люди требовали убрать экс-спортсменку из жюри «Ледникового периода».

Зрителям не понравилась ее манера говорить и оценки участникам.