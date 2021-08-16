16 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Олимпийская чемпионка решила продать медаль, чтобы помочь больному ребенку

Польская спортсменка Мария Андрейчик решила продать свою медаль, чтобы помочь мальчику Милошу. Ребенку необходима операция на сердце, но денег у семьи не хватает, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Mirror.

Ребенок.
Ребенок.
unsplash.com

25-летняя метательница копья намерена продать награду, завоеванную на Олимпийских играх в Токио, чтобы спасти мальчика. По словам Марии, операция стоит полтора миллиона польских злотых, и половину этой суммы семье мальчика уже удалось собрать.

Награда Андрейчик будет выставлена на аукционе с начальной стоимостью в 200 тысяч польских злотых.

Как уточняет издание, Мария Андрейчик завоевала серебро в Токио в метании копья, уступив в борьбе за золотую медаль китаянке Лю Шиин.

Ранее стало известно, какие вознаграждения получат российские призеры и победители Олимпиады-2021. Спойлер: хватит на Lexus.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость