Олимпийская чемпионка решила продать медаль, чтобы помочь больному ребенку

Польская спортсменка Мария Андрейчик решила продать свою медаль, чтобы помочь мальчику Милошу. Ребенку необходима операция на сердце, но денег у семьи не хватает, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Mirror.

25-летняя метательница копья намерена продать награду, завоеванную на Олимпийских играх в Токио, чтобы спасти мальчика. По словам Марии, операция стоит полтора миллиона польских злотых, и половину этой суммы семье мальчика уже удалось собрать.

Награда Андрейчик будет выставлена на аукционе с начальной стоимостью в 200 тысяч польских злотых.

Как уточняет издание, Мария Андрейчик завоевала серебро в Токио в метании копья, уступив в борьбе за золотую медаль китаянке Лю Шиин.

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