Деньги за медаль. Какие вознаграждения получат призеры и победители Олимпиады-2021

1 Какие суммы положены олимпийцам?

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение — о том, как поощрить победителей и призеров Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт правительства.

Вот размеры вознаграждений:

За золотую медаль — 4 млн рублей;

За серебряную — 2,5 млн рублей;

За бронзовую — 1,7 млн рублей.

Деньги , рубли. CC0

Такие же премии предусмотрены для победителей и призеров предстоящих летних Паралимпийских игр.

Кроме того, деньги выплатят тренерам олимпийцев.