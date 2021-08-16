Деньги за медаль. Какие вознаграждения получат призеры и победители Олимпиады-2021

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение — о том, как поощрить победителей и призеров Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт правительства.
Вот размеры вознаграждений:
- За золотую медаль — 4 млн рублей;
- За серебряную — 2,5 млн рублей;
- За бронзовую — 1,7 млн рублей.
Такие же премии предусмотрены для победителей и призеров предстоящих летних Паралимпийских игр.
Кроме того, деньги выплатят тренерам олимпийцев.
Президент Владимир Путин подписал указ, по которому участникам Олимпиады вручили ордена и медали «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность».
Спортсменов, участвовавших в Играх, удостоили орденов Александра Невского, орденов Почета, орденов Дружбы, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В числе награжденных — стрелок Виталина Бацарашкина, саблистки Софья Великая и София Позднякова, легкоатлетка Мария Ласицкене, теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова, гимнастка Дина Аверина.
Напомним, за успехи на Олимпиаде чествовали бийского стрелка Сергея Каменского. Ему дополнительную награду вручил Сергей Шойгу.