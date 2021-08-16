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Спорт

Деньги за медаль. Какие вознаграждения получат призеры и победители Олимпиады-2021

По итогам Олимпиады Токио-2021 Россия завоевала 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. Рассказываем, какие «призовые» выплатят российские власти спортсменам-победителям. Спойлер: хватит на Lexus.

Зимние Олимпийские игры.
Зимние Олимпийские игры.
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1 Какие суммы положены олимпийцам?

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение — о том, как поощрить победителей и призеров Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт правительства.

Вот размеры вознаграждений:

  • За золотую медаль — 4 млн рублей;
  • За серебряную — 2,5 млн рублей;
  • За бронзовую — 1,7 млн рублей.
Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
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Такие же премии предусмотрены для победителей и призеров предстоящих летних Паралимпийских игр.

Кроме того, деньги выплатят тренерам олимпийцев.

2 Как еще наградят?

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому участникам Олимпиады вручили ордена и медали «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность».

Олимпийские игры, медаль.
Олимпийские игры, медаль.
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Спортсменов, участвовавших в Играх, удостоили орденов Александра Невского, орденов Почета, орденов Дружбы, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В числе награжденных — стрелок Виталина Бацарашкина, саблистки Софья Великая и София Позднякова, легкоатлетка Мария Ласицкене, теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова, гимнастка Дина Аверина.

Напомним, за успехи на Олимпиаде чествовали бийского стрелка Сергея Каменского. Ему дополнительную награду вручил Сергей Шойгу.

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