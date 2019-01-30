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Жизнь
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Омбудсмен предложила отдавать зарплату дебоширов-мужей избитым женам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила отдать деньги драчливых мужей их женам, которые пострадали от домашнего насилия, сообшает «Интерфакс».

Женщина, травмы, насилие.
Женщина, травмы, насилие.
СС0

«В качестве профилактической меры наказания за насильственные действия в семье некриминального характера я бы предложила в течение полугода переводить заработную плату супруга на счет супруги, чтобы только она распоряжалась деньгами», — сказала омбудсмен.

В России необходимо принятие закона о противодействии домашнему насилию, уверена Москалькова. Омбудсмен напомнила, что подобный законопроект выносился на рассмотрение парламента, но был отклонен.

Ранее 38% опрошенных россиян признали высокой угрозу насилия над женщинами в семье, пишет polit.ru. Важной эту тему сочли 73% респондентов. Угрозу насилия в семье признали 49% опрошенных женщин и 25% мужчин.

Сообщалось, что известный актер и телеведущий Марат Башаров в очередной раз избил свою новую супругу. Он сломал Елизавете Шевырковой нос. Женщина уже обратилась в больницу. По словам брата пострадавшей, ранее Башаров уже поднимал на ее руку, но последствия были не такими серьезными, и семья не афишировала эти проблемы.

Марат Башаров давно известен своим буйным поведением. Его несколько раз обвиняли в том, что он поднимал руку на женщин, с которыми вместе жил. Так, в 2014—2015 годах актер состоял в браке с актрисой Екатериной Архаровой. Однажды он жестоко избил супругу: она получила серьезную травму головы и перелом носа.

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