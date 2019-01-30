Омбудсмен предложила отдавать зарплату дебоширов-мужей избитым женам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила отдать деньги драчливых мужей их женам, которые пострадали от домашнего насилия, сообшает « Интерфакс ».

«В качестве профилактической меры наказания за насильственные действия в семье некриминального характера я бы предложила в течение полугода переводить заработную плату супруга на счет супруги, чтобы только она распоряжалась деньгами», — сказала омбудсмен.

В России необходимо принятие закона о противодействии домашнему насилию, уверена Москалькова. Омбудсмен напомнила, что подобный законопроект выносился на рассмотрение парламента, но был отклонен.

Ранее 38% опрошенных россиян признали высокой угрозу насилия над женщинами в семье, пишет polit.ru. Важной эту тему сочли 73% респондентов. Угрозу насилия в семье признали 49% опрошенных женщин и 25% мужчин.

Сообщалось, что известный актер и телеведущий Марат Башаров в очередной раз избил свою новую супругу. Он сломал Елизавете Шевырковой нос. Женщина уже обратилась в больницу. По словам брата пострадавшей, ранее Башаров уже поднимал на ее руку, но последствия были не такими серьезными, и семья не афишировала эти проблемы.

Марат Башаров давно известен своим буйным поведением. Его несколько раз обвиняли в том, что он поднимал руку на женщин, с которыми вместе жил. Так, в 2014—2015 годах актер состоял в браке с актрисой Екатериной Архаровой. Однажды он жестоко избил супругу: она получила серьезную травму головы и перелом носа.