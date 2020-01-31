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31 января
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Жизнь

Омская школьница поссорилась с родителями и назло им пустилась в блуд

В Омской области 15-летняя школьница поссорилась с родителями и в отместку занялась сексом со случайным знакомым, пишет Om1.ru.

Секс
Секс
СС0

Инцидент произошел в одном из сел в начале января. Девушка после ссоры ушла из дома, родители искали ее по друзьям и знакомым, но безрезультатно.

Дочка вернулась утром и рассказала родителям, что провела ночь во взрослой компании, а с 19-летним парнем даже переспала.

Девочку повезли к врачу на обследование. 30 января следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого человека по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

Местные жители рассказали изданию, что после «мести родителям» школьница и юноша, который нигде не учится и не работает, не встречались.

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