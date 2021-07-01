Омские следователи занялись недовольным ветераном, достучавшимся до Путина

Напомним, 30 июня Путин в ходе «Прямой линии» отвечал на вопросы жителей страны.
Дозвонился до президента и пенсионер из Омска Владимир Васильков — пожаловался на лишение звания «Ветеран труда» и потерю из-за этого выплат и льгот.
«В душу наплевали. Не я один такой», — с досадой сказал сибиряк.
Путин ответил, что знает такую проблему, когда в регионах нередко лишают звания «Ветерана труда».
«Это региональное решение, когда присваивались эти звания, и регион же принимает решение о том, чтобы лишить человека этого звания. Считаю, что это абсолютно необоснованно», — подчеркнул Путин.
Омский СК отреагировал не дожидаясь завершения «Прямой линии» и сообщили о начале доследственной проверки.
«Будут установлены причины лишения звания, тщательно выяснены все обстоятельства, а также выяснен вопрос о прекращении социальных выплат. Действиям ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка», — рассказали в ведомстве.
Тема взволновала и руководство региона, уточняет ТАСС. Пресс-секретарь губернатора заявила, что Василькова не лишали звания «Ветеран труда».
«Звания никто не лишал. Еще в начале 2017 года были внесены изменения в закон, регламентирующий порядок предоставления гражданам данной выплаты. В том числе был установлен критерий нуждаемости. Сегодня доплаты получают граждане с пенсией не более 15 тыс. 631 рубля. С апреля этого года прошла индексация пенсий, из-за чего доплату Владимиру Алексеевичу перестали платить. Наша задача сейчас — оперативно продумать решение этого вопроса для омичей, оказавшихся в подобной ситуации», — процитировали слова губернатора.