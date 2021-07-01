1 июля 22°C
﻿
Жизнь

Омские следователи занялись недовольным ветераном, достучавшимся до Путина

В Омской области начали доследственную проверку после обращения местного жителя к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает региональный СК.

Прямая линия с Владимиром Путиным-2021.
Прямая линия с Владимиром Путиным-2021.
kremlin.ru.

Напомним, 30 июня Путин в ходе «Прямой линии» отвечал на вопросы жителей страны.

Дозвонился до президента и пенсионер из Омска Владимир Васильков — пожаловался на лишение звания «Ветеран труда» и потерю из-за этого выплат и льгот.

«В душу наплевали. Не я один такой», — с досадой сказал сибиряк.

Путин ответил, что знает такую проблему, когда в регионах нередко лишают звания «Ветерана труда».

«Это региональное решение, когда присваивались эти звания, и регион же принимает решение о том, чтобы лишить человека этого звания. Считаю, что это абсолютно необоснованно», — подчеркнул Путин.

Омский СК отреагировал не дожидаясь завершения «Прямой линии» и сообщили о начале доследственной проверки.

«Будут установлены причины лишения звания, тщательно выяснены все обстоятельства, а также выяснен вопрос о прекращении социальных выплат. Действиям ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка», — рассказали в ведомстве.

Тема взволновала и руководство региона, уточняет ТАСС. Пресс-секретарь губернатора заявила, что Василькова не лишали звания «Ветеран труда».

«Звания никто не лишал. Еще в начале 2017 года были внесены изменения в закон, регламентирующий порядок предоставления гражданам данной выплаты. В том числе был установлен критерий нуждаемости. Сегодня доплаты получают граждане с пенсией не более 15 тыс. 631 рубля. С апреля этого года прошла индексация пенсий, из-за чего доплату Владимиру Алексеевичу перестали платить. Наша задача сейчас — оперативно продумать решение этого вопроса для омичей, оказавшихся в подобной ситуации», — процитировали слова губернатора.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость