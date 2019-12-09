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9 декабря -1°C

Омские власти устанавливают причины появления возле деревни «озера из крови»

В Омской области организована внеплановая проверка после обнаружения недалеко от одной из деревень «озера из крови», сообщает РИА «Новости».

"Кровавое озеро" в Омской области.
"Кровавое озеро" в Омской области.
Кадр из видео.

Водоем с кровью убитых животных и незаконный скотомогильник активисты Общероссийского народного фронта обнаружили в Калачинском районе вблизи деревни Ковалево. После в Instagram появилось видео, которое вызвало общественный резонанс.

Как сообщил представитель управления Россельхознадзора по Омской области, специалисты уже приступили к проверке юридического лица, которое, предположительно, причастно к «находке».

«Были отобраны пробы, проверка идет и будет продолжаться до 10 января 2020 года. Пока о каких-то результатах говорить преждевременно», — добавил представитель управления.

Проведение внеплановой проверки согласовано с региональной прокуратурой, уточнили в надзорном ведомстве.

В ГУ ветеринарии Омской области уточнили, что обнаруженные биологические отходы убраны и утилизированы, проведена дезинфекция. «Установлена причастность предприятия, занимающегося убоем сельскохозяйственных животных. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности», — заверили в ведомстве.

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